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Доработки по интернет-магазину на oscommerce
Действующему интернет-магазину автозапчастей (CMS oscommerce) необходимы доработки:
1. Добавить страницы по марки автомобилей ссылки на них с главной (для СЕО). Это порядка 30 однотипных страницы (один шаблон).
2. Добавить страницы марок автозапчастей.
3. Реализовать индексацию товаров. (сейчас до товаров можно добраться только через формы и фильтры, так что они не индексируются).
4. Управление отзывами из админки. Сейчас блок отзывов выводится, отзывы попадают на электронку, но модерировать их нельзя.
5. Закрыть дублирующиеся тексты от индексации.
Адрес магазина скину заинтересовавшимся в личку.
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