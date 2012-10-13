MODX Evo - настройка eForm

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки124 просмотра

Требуется настроить на сайте eForm с вложенными файлами, данные формы должны отправляться на мейл.

Работы минут на 5 для профессионала. Оплата WMR мгновенно.

MODX
13 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, Михаил сделал все как надо! Настроил форму заявки на eForm с отправкой файлов, я довольна.
Приятный в общении заказчик, четко поставленные задачи, оперативно решаются возникшие вопросы, рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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