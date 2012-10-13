Доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

есть интернет-магазин на основа OpenCart

надо сделать добработки под руководством программиста.

ДЛя начала сделать доработку по добавлению товара .

статистику менеджеров, котоыре выставляют модели на сайт.

и т.п.

Opencart
13 лет назад
natlee
47 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправить скрипт на перл

    $50

    есть скрипт на перле который работал с контактом, но его давно никто не пользовал поэтому он сломался. скрипт надо починить. вот адрес скрипта - http://kaimi.ru/2010/08/yet-another-vkontakte-sender-v2/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вотермарк на картинки

    Написать скрипт или предоставить готовый, который сможет накладывать вотермарк на картинки сайта, скрипт должен использовать метод post , сайт на голом html , php может исполняться в html

    HTMLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настраиваемый парсер

    Нужен гибкий в настройке парсер для сайтов с объявлениями. Функционал: Парсит объявления по дате из определенной рубрики. Добавление нового сайта для парсинга и настройка периода опроса сайта. Дополнительный функционал: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется PHP-программист, неполная занятость

    Доброго времени суток Не спеша подыскиваю PHP программиста, для правки и отладки одного проекта. О проекте: Приватная разработка. Своего рода панель контроля разных бирж ссылок. Написана на PHP, с ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать сайт

    $200

    Необходимо доработать сайт, прежде всего, дописать код. Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Нужно будет также исправление дизайна.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна натяжка (адаптация) шаблона

    $50

    Добрый вечер, нужно натянуть шаблон на скрипт AMX monitoring http://demo.amxservers.ru/. Шаблон не стандартный и нужно знать основы работы данного движка. Приветствуются люди, которые работали с данным скриптом. Шаблон свёрстан, от вас только натяжка. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад