Создание сайта по имеющемуся макету

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок214 просмотров

Нужно создать сайт по имеющемуся бесплатному макету. внести изменения и наполнить сайт. Сайт желательно наполнять украинским и русским текстом.

Срок - 7 дней

ссылка на скачивание бесплатного шаблона - http://joomlall.ru/shablonyi-dlya-joomla/ja-university-shablon-joomla-25.html

HTMLJoomla
13 лет назад
mirst
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров