Требуется программист-верстальщик (CodeIgniter)

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходим адекватный, профессиональный программист-верстальщик с опытом работы с фреймворком CodeIgniter. На первый порах предполагается попроектное сотрудничество. В перспективе - перевод на постоянную основу с окладом. Нужен ответственный человек, который всегда будет доводить начатое до конца и делать все "на совесть". Задачи самые разные: доработка движка сайта, написание модулей к нему, интеграция нового дизайна (ближайшая задача) и т.д.

Просьба указывать в заявках (их тексты скрыты) немного информации о себе и об опыте работы. Плюсом будет, если укажете свои приблизительные пожелания по оплате (как ежемесячный оклад, так и стоимость выполнения отдельных задач, например, ту же интеграцию нового дизайна в движок). Оставляйте также свои контакты для более оперативной связи с вами.

Благодарю за внимание.