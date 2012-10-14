Нужно создать сайт по имеющемуся бесплатному макету. внести изменения и наполнить сайт. Сайт желательно наполнять украинским и русским текстом. Срок - 7 дней ссылка на скачивание бесплатного шаблона - http://joomlall.ru/shablonyi-dlya-joomla/ja-university-shablon-joomla-25.html
Программист Bitrix
Нужен опытный, квалифицированный программист для выполнения
проекта удаленно. Требуется программирование сайта с выводом
финансовых графиков. Дизайн и верстка есть.
Для уточнения деталей пишите на [email protected]
Заявки фрилансеров
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