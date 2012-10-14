Программист Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен опытный, квалифицированный программист для выполнения

проекта удаленно. Требуется программирование сайта с выводом

финансовых графиков. Дизайн и верстка есть.

Для уточнения деталей пишите на [email protected]

13 лет назад
AsyaArtV
Марина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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