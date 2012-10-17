Нужен Копирайтер, который умеет писать технические задания, понимает процесс создания сайтов, может с технической точки зрения описать, как работает определенный модуль.
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В веб-студию требуется программист Неткат для выполнения доработок по интернет-магазину:синхронизации с 1С. Версия netcat extra, работа удаленная, готовы предложить работу на постоянной основе.Закрыт11 лет назад
Нужна помощь копирайтера, который разбирается в создании сайтов, и сможет описать с технической стороны модули сайта. Нужно для составления технического задания. Список модулей предоставлю. Нужно описать следующие по каждому модулю: 1) Описание модуля, из чего он состоит? 2) ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен опытный, квалифицированный программист для выполнения проекта удаленно. Требуется программирование сайта с выводом финансовых графиков. Дизайн и верстка есть. Для уточнения деталей пишите на [email protected]Закрыт11 лет назад
Фирме ArtVolkov требуется программист Bitrix на удаленной основе. Высылайте, пожалуйста, резюме на адрес [email protected]. Укажите тему письма - программист BitrixЗакрыт11 лет назад