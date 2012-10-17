Нужна помощь копирайтера, который разбирается в создании сайтов, и сможет описать с технической стороны модули сайта. Нужно для составления технического задания. Список модулей предоставлю. Нужно описать следующие по каждому модулю: 1) Описание модуля, из чего он состоит? 2) ...