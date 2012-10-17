AsyaArtV

Марина AsyaArtV

 
33 годаРоссия/Кисловодск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер для составления ТЗ

    Нужен Копирайтер, который умеет писать технические задания, понимает процесс создания сайтов, может с технической точки зрения описать, как работает определенный модуль.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист NetCat

    В веб-студию требуется программист Неткат для выполнения доработок по интернет-магазину:синхронизации с 1С. Версия netcat extra, работа удаленная, готовы предложить работу на постоянной основе.

    NetCat
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    Нужна помощь копирайтера, который разбирается в создании сайтов, и сможет описать с технической стороны модули сайта. Нужно для составления технического задания. Список модулей предоставлю. Нужно описать следующие по каждому модулю: 1) Описание модуля, из чего он состоит? 2) ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист Bitrix

    Нужен опытный, квалифицированный программист для выполнения проекта удаленно. Требуется программирование сайта с выводом финансовых графиков. Дизайн и верстка есть. Для уточнения деталей пишите на [email protected]

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад