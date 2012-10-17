Нужно создать сайт по имеющемуся бесплатному макету. внести изменения и наполнить сайт. Сайт желательно наполнять украинским и русским текстом. Срок - 7 дней ссылка на скачивание бесплатного шаблона - http://joomlall.ru/shablonyi-dlya-joomla/ja-university-shablon-joomla-25.html
Исправить ошибки на сайте CMS NetCat
Бюджет по договоренности
Исправить ошибки на сайте CMS NetCat
1) Переместить поиск в правую часть. (пришлю картинку)
2) В категорию "Мужской журнал" stileved.ru/muzhskoj-sajt... перенести все статьи.
Отображение статей, обычное как в разделах stileved.ru/muzhskaja-mod...
3) Сделать 301 редирект со старых URL товаров на новые.
Пришлю таблицу вида, Старый URL Новый URL
4) В карте сайта stileved.ru/map/ оставить только:
• ссылки на статьи;
• ссылку «Мужской журнал» stileved.ru/muzhskoj-sajt...
• ссылку реклама stileved.ru/Reklama/
• ссылку контакты stileved.ru/kontakty/
• ссылку об авторе stileved.ru/about/
• ссылки на товары
• ссылки на категорию товара
5) Убрать ссылки на статьи с "телефона".
6) Отключить отображение тегов
7) Установить обновления CMS
8) На главную страницу вывести все товары
9) В админке сделать дополнительное поле, куда можно вставлять код счетчиков статистики. Коды счетчиков статистики должны отображаться на всех станицах.
Выбранный исполнитель
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