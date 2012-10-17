Исправить ошибки на сайте CMS NetCat

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка163 просмотра

Бюджет по договоренности

Исправить ошибки на сайте CMS NetCat

1) Переместить поиск в правую часть. (пришлю картинку)

2) В категорию "Мужской журнал" stileved.ru/muzhskoj-sajt... перенести все статьи.

Отображение статей, обычное как в разделах stileved.ru/muzhskaja-mod...

3) Сделать 301 редирект со старых URL товаров на новые.

Пришлю таблицу вида, Старый URL Новый URL

4) В карте сайта stileved.ru/map/ оставить только:

• ссылки на статьи;

• ссылку «Мужской журнал» stileved.ru/muzhskoj-sajt...

• ссылку реклама stileved.ru/Reklama/

• ссылку контакты stileved.ru/kontakty/

• ссылку об авторе stileved.ru/about/

• ссылки на товары

• ссылки на категорию товара

5) Убрать ссылки на статьи с "телефона".

6) Отключить отображение тегов

7) Установить обновления CMS

8) На главную страницу вывести все товары

9) В админке сделать дополнительное поле, куда можно вставлять код счетчиков статистики. Коды счетчиков статистики должны отображаться на всех станицах.

13 лет назад
werg2
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Mishanki
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Выполнил задание в срок. Качественно! Рекомендую!
Приятно работать. Очень терпеливый и внимательный!

Заявки фрилансеров

Mishanki
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад