Скрипт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки247 просмотров

Итог работы скрипта: На автомате(возможно в несколько аккаунтов) ставит новость на сайт расположенный на яндексе- на народе. + На автомате в несколько аккаунтов ставит закладки расположенные на яндексе-закладки.

Оплата 50% первая половина скрипта)) или 100% по факту.

Наличие скайпа с микрофоном и наушниками преимущество.

Оплата в рублях вебмани!

Срок исполнения 7 дней.

13 лет назад
xxx5
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Из плюсов: при создании скриптов секёт поляну, математический склад ума, удобство интерфейса, качество работы, приятный в общении, и что редко встречается доводит дело до запланированного, мной, положительного результата. Из минусов: сложно контролировать процесс исполнения, ввиду редкого появления в сети(раз в три дня).

Заявки фрилансеров

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад