Нужно создать сайт по имеющемуся бесплатному макету. внести изменения и наполнить сайт. Сайт желательно наполнять украинским и русским текстом. Срок - 7 дней ссылка на скачивание бесплатного шаблона - http://joomlall.ru/shablonyi-dlya-joomla/ja-university-shablon-joomla-25.html
Скрипт
Итог работы скрипта: На автомате(возможно в несколько аккаунтов) ставит новость на сайт расположенный на яндексе- на народе. + На автомате в несколько аккаунтов ставит закладки расположенные на яндексе-закладки.
Оплата 50% первая половина скрипта)) или 100% по факту.
Наличие скайпа с микрофоном и наушниками преимущество.
Оплата в рублях вебмани!
Срок исполнения 7 дней.
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