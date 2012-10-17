Прикрутить голосование на modX Revo

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Завершен1 заявка166 просмотров

Требуется прикрутить систему голосования к modX Revo.

Что нужно:

- Результаты голосования в открытой части сайты не должны быть видны, только в админке.

- Для каждого раздела сайта - свое голосование

Сроки - сегодня, максимум - завтра

MODX
13 лет назад
domark
Айрат 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Выполнил работу в полном объеме, всем рекомендую
Был рад сотрудничеству, этому человеку можно доверять, никаких проблем с оплатой, четко поставленные задачи, побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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