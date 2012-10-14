Срочное создание сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок216 просмотров

Требуется за один день, создать сайт. Дизайн есть. Сайт простой, главная страница, другие страницы с контентом всего 10. Никаких форумов, проч наворотов не требуется. Фото уже есть. Меню, просто ссылки. По сути мне нужен SMC и верстка главной страницы. От исполнителя нужен CMS (подойдет любой, похожий на ucoz. Отдам предпочтение bitrix. Возможн вариант платного CMS (разумеется, оплачу отдельно. Предложение должно быть разумным).

Что важно: скорость и точность работы. Движок должен хорошо подходить под оптимизацию. Приветствуется простые решения, без всяких там отпросов, галерей фото, чатов, новостных лент и проч. Идеал для меня, движок ucoz, хочу попробовать Битрикс. Разумеется, движок должен быть надежен.

Жду дельные предложения.

13 лет назад
Flautr1
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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