Нужно создать сайт по имеющемуся бесплатному макету. внести изменения и наполнить сайт. Сайт желательно наполнять украинским и русским текстом. Срок - 7 дней ссылка на скачивание бесплатного шаблона - http://joomlall.ru/shablonyi-dlya-joomla/ja-university-shablon-joomla-25.html
Срочное создание сайта
Требуется за один день, создать сайт. Дизайн есть. Сайт простой, главная страница, другие страницы с контентом всего 10. Никаких форумов, проч наворотов не требуется. Фото уже есть. Меню, просто ссылки. По сути мне нужен SMC и верстка главной страницы. От исполнителя нужен CMS (подойдет любой, похожий на ucoz. Отдам предпочтение bitrix. Возможн вариант платного CMS (разумеется, оплачу отдельно. Предложение должно быть разумным).
Что важно: скорость и точность работы. Движок должен хорошо подходить под оптимизацию. Приветствуется простые решения, без всяких там отпросов, галерей фото, чатов, новостных лент и проч. Идеал для меня, движок ucoz, хочу попробовать Битрикс. Разумеется, движок должен быть надежен.
Жду дельные предложения.
Заявки фрилансеров
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