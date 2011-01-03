Очень нужен php программист

Добрый день уважаемые фрилансеры! Для участия в проекте требуется специалист хорошо знакомый с одной из этих систем: Битрикс, NetCat, HostCMS. В заявке указывайте: - какую систему используете в работе (если несколько - еще лучше) - опыт работы с этой ...