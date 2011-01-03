Очень нужен php программист

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки266 просмотров
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Очень нужен php программист - для дописания движка сайта.

Знание движка dle - приветствуется.

Знание пхп - должно быть, высоким (!).

Аська 133два8один4.

P.S. Плюсом, будет наличие Skype, грамотных сроков.

PHP
13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
web-house
Григорий 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$700
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