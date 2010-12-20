Разыскиваются Битрикс, NetCat, HostCMS специалисты

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Для участия в проекте требуется специалист хорошо знакомый с одной из этих систем: Битрикс, NetCat, HostCMS.

В заявке указывайте:

- какую систему используете в работе (если несколько - еще лучше)

- опыт работы с этой системой

- примеры ваших работ на этой CMS (прежде всего интересуют интернет -магазины)

- стоимость часа вашей работы

Спасибо.