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Разыскиваются Битрикс, NetCat, HostCMS специалисты
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Добрый день уважаемые фрилансеры!
Для участия в проекте требуется специалист хорошо знакомый с одной из этих систем: Битрикс, NetCat, HostCMS.
В заявке указывайте:
- какую систему используете в работе (если несколько - еще лучше)
- опыт работы с этой системой
- примеры ваших работ на этой CMS (прежде всего интересуют интернет -магазины)
- стоимость часа вашей работы
Спасибо.
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