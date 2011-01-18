Требуется TYPO3 специалист

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На постоянную работу требуется TYPO3 специалист для отладки, тестирования и постоянной поддержки готовых сайтов на CMS TYPO3. Обязательны знания и опыт HTML, CSS кроссбраузерной верстки на дивах.

13 лет назад
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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