Программист osCommerce

Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Wordpress CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая ...
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Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по osCommerce. Ищу человека на которого можно полностью положиться.
Ваша задача будет устанавливать контрибы, дописывать функционал, решать текущие проблемы.
Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка примерно на 20-120 минут. Контролировать сколько времени у вас ушло на конкретную задачу нет никакой возможности и желания. Все на доверии.
Работы будут выполняться по действующим сайтам, значит делать это нужно аккуратно. Лучше всего если у вас есть опыт в коммерческих проектах и вы понимаете что это такое - отвественность. Всегда надо сохранять базу, бакапить старые файлы, уметь быстро восстановить если заглючило.
Быть на связи в скайпе, по смс на мобилке (ICQ есть, но почти не пользуюсь)
Тоже самое касатеся тестирования сайтов в различных браузерах. Если вы программист, который только программист, и html/css не знаю и знать не хочу, тогда вы тут врядли поможете. Каждый раз привлекать верстальщика для таких мелких задач не получится.
Проекты в основном - англоязычные, т.е. если вы понимате английский это большой плюс.
Если вы еще знаете Wordpress, Modx - это вообще супер!
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