Ищем программиста/команду программистов Битрикс

Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Wordpress CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Необходимо разработать программную часть портала. Объем работы довольно большой и разбит на 8 этапов. Каждый этап имеет свое ТЗ и оплачивается отдельно.
Сайт представляет собой небольшой портал, основной частью которого является каталог массажистов.
Желаемая CMS: Битрикс или аналогичная с большим сообществом разработчиков.
Основной функционал:
- форма поиска по двум параметрам (один из которых станция метро)
- каталог массажистов
- личная страница массажиста
- регистрация массажистов
- личный кабинет (с возможностью мнгновенного пополнения счета через Я.Деньги, Webmoney, QIWI)
- Администраторская часть (управление анкетами массажистов, внутрення почта)
- онлайн-консультация (вопросы-ответы)
Есть:
- дизайн (исходники в формате PSD)
- подробное техническое задание (файл doc + изображения в формате jpg)
Примечание:
Работа предстоит серьезная и довольно длительная, поэтому ищем ХОРОШЕГО ПРОГРАММИСТА или команду программистов. Только по данному проекту планируется работа на 4-5 месяцев полной загрузки + дапьнейшая поддержка.
Требования:
Наличие работающих проектов (прислать две-три ссылки) подобного уровня (с личным кабинетом, поиском, сложной логикой)
Наличие, как минимум, двух контактных телефонов (например, домашний и мобильный)
Работа по договору.
Готовность поддерживать проект в течение полугода после сдачи работы (оперативно устранять баги, вносить изменения)
Готовность идти на компромисс и закрывать глаза не некоторые погрешности заказчика. Очевидно, что все нельзя учесть в ТЗ и, возможно, разработчики ТЗ упустили какие-то мелочи, поэтому о ходу работы могут возникнуть какие-то изменения, не предусмотренные ТЗ. НЕБОЛЬШИЕ изменения.
Весомыми плюсами являются:
- нахождение в Москве, Московской или смежных областях и готовность приезжать в Москву для личного обсуждения проекта
- наличие людей, которые готовы порекомендовать Вас (
«живых» рекомендаций) и с которыми можно обсудить вашу работу
Условия:
- работа должна быть разбита на этапы и обозначены конечные сроки сдачи
- оплата работы выполняется поэтапно. Авансовым методом.
- желаемые сроки 1 этапа: 1 месяц (30 календарных дней)
- стоимость: достойная, оговаривается индивидуально
Контакты для связи:
icq: 413-082-909
Соколов Андрей
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