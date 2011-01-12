Ищем программиста/команду программистов Битрикс

Задача:

Необходимо разработать программную часть портала. Объем работы довольно большой и разбит на 8 этапов. Каждый этап имеет свое ТЗ и оплачивается отдельно.

Сайт представляет собой небольшой портал, основной частью которого является каталог массажистов.

Желаемая CMS: Битрикс или аналогичная с большим сообществом разработчиков.

Основной функционал:

- форма поиска по двум параметрам (один из которых станция метро)

- каталог массажистов

- личная страница массажиста

- регистрация массажистов

- личный кабинет (с возможностью мнгновенного пополнения счета через Я.Деньги, Webmoney, QIWI)

- Администраторская часть (управление анкетами массажистов, внутрення почта)

- онлайн-консультация (вопросы-ответы)

Есть:

- дизайн (исходники в формате PSD)

- подробное техническое задание (файл doc + изображения в формате jpg)

Примечание:

Работа предстоит серьезная и довольно длительная, поэтому ищем ХОРОШЕГО ПРОГРАММИСТА или команду программистов. Только по данному проекту планируется работа на 4-5 месяцев полной загрузки + дапьнейшая поддержка.

Требования:

Наличие работающих проектов (прислать две-три ссылки) подобного уровня (с личным кабинетом, поиском, сложной логикой)

Наличие, как минимум, двух контактных телефонов (например, домашний и мобильный)

Работа по договору.

Готовность поддерживать проект в течение полугода после сдачи работы (оперативно устранять баги, вносить изменения)

Готовность идти на компромисс и закрывать глаза не некоторые погрешности заказчика. Очевидно, что все нельзя учесть в ТЗ и, возможно, разработчики ТЗ упустили какие-то мелочи, поэтому о ходу работы могут возникнуть какие-то изменения, не предусмотренные ТЗ. НЕБОЛЬШИЕ изменения.

Весомыми плюсами являются:

- нахождение в Москве, Московской или смежных областях и готовность приезжать в Москву для личного обсуждения проекта

- наличие людей, которые готовы порекомендовать Вас (

«живых» рекомендаций) и с которыми можно обсудить вашу работу

Условия:

- работа должна быть разбита на этапы и обозначены конечные сроки сдачи

- оплата работы выполняется поэтапно. Авансовым методом.

- желаемые сроки 1 этапа: 1 месяц (30 календарных дней)

- стоимость: достойная, оговаривается индивидуально

Контакты для связи:

[email protected]

icq: 413-082-909

Соколов Андрей