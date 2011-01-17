Для постоянной долгосрочной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать и натягивать отрисованный дизайн на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется грамотный не гнущий цены разработчик modx.
Есть постоянные заказы на натяжку верстки на modx.
Верстку пердоставляю готовую. Бывают сайты простые и не очень.
Плачу за сайт визитку (текстовые страницы, обратная связть, фотогалерея) 700 рублей
Бизнес сайт (текстовые страницы, обратная связь, фотогалерея, каталог, новости) 1200 рублей
Интернет магазин на Shopkepper (каталог товаров + корзина, пару текстовых страниц) 2000 рублей
Нестандартные сайты обговариваются отдельно
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