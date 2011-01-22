Программисты (верстальщик + CMSчик в одном лице)

Нужны программисты(верстальщик + CMSчик) из Украины, желательно со Львова на работу.

Оплата Web Money,Pay Pal либо наличными. Также возможно сотрудничество на удаленном варианте на постоянную зарплату.

От вас нужно почти постоянно быть онлайн использовать скайп.

Програмисты должны уметь и знать :Drupal,Html,CSS,Word Press,Bitrix,Joomla,Php или виучить в ближайшем будущем....

Жду Ваших предложений желательно с уровнем зарплати...

Skype: Stanislav.Kukoba

либо пишите на мыло [email protected]