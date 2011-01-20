В веб-студию требуются специалисты по CMS

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок236 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.

В связи с увеличением количества заказов для постоянного сотрудничества приглашаются специалисты по CMS

Требования:

1. Умение верстать под CMS

2. Умение настраивать и работать с CMS

3. Неконфликтность и стремление доводить проекты до конца.

работа постоянная, удалённая. работы очень много.

работу делаете на своём хостинге, оплату получаете после приёма работы заказчиком и переносите сайт на его хост.

Жду Ваши резюме на почту - [email protected]

В резюме указываете:

1. На какой (каких) CMS специализируетесь. Можете ли под них верстать?

2. Что можете с ними делать (просто настраивать, сами пишите компоненты и т.д.).

3. Ссылки на некоторые рабочие проекты, сделанные Вами. Если Вы новичок и проектов у Вас нет - не страшно, мы готовы взять Вас в ученики

4. Ваши примерные расценки

5. Ваши контакты

Ваши предложения будут рассмотрены и ответ будет дан всем.

Спасибо за внимание

13 лет назад
showbizstudio
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-1)
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