В веб-студию требуются специалисты по CMS

Здравствуйте, коллеги.

В связи с увеличением количества заказов для постоянного сотрудничества приглашаются специалисты по CMS

Требования:

1. Умение верстать под CMS

2. Умение настраивать и работать с CMS

3. Неконфликтность и стремление доводить проекты до конца.

работа постоянная, удалённая. работы очень много.

работу делаете на своём хостинге, оплату получаете после приёма работы заказчиком и переносите сайт на его хост.

Жду Ваши резюме на почту - [email protected]

В резюме указываете:

1. На какой (каких) CMS специализируетесь. Можете ли под них верстать?

2. Что можете с ними делать (просто настраивать, сами пишите компоненты и т.д.).

3. Ссылки на некоторые рабочие проекты, сделанные Вами. Если Вы новичок и проектов у Вас нет - не страшно, мы готовы взять Вас в ученики

4. Ваши примерные расценки

5. Ваши контакты

Ваши предложения будут рассмотрены и ответ будет дан всем.

Спасибо за внимание