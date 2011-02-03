Специалист по написанию модулей Drupal

Для постоянной долгосрочной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать и натягивать отрисованный дизайн на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ...