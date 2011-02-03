Специалист по написанию модулей Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Специалист по написанию модулей для Drupal 6. Задачи разные, как сложные так и не очень. Всегда срочно.

Желательно чтобы были образцы написанных модулей.

Drupal
13 лет назад
adamant-studio
Олег 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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