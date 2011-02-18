Требуется Drupal специалист в команду. Удаленно.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

В команду требуется специалист с уверенным знанием платформы Drupal (на уровне разработки тем и модулей). Работа удаленная.

В заявке указывайте:

- опыт работы с Drupal;

- есть ли опыт работы с Drupal 7;

- страна, город;

- примеры Ваших работ (с небольшим описанием: фронт проделанных работ в данном проекте, время разработки, стоимость);

- с какими платформы, кроме Drupal, еще знакомы;

- сколько времени готовы уделять работе в неделю.

Оплата: попроектная, договорная.

Заявки скрыты.

Спасибо.