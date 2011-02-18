Нужен спец. по Битриксу. Задачи разные - от работы с шаблоном до корректировки модуля, написанного предыдущим программистом и починки неработающих его сегметнов, а так же написание своих модулей. В целом - ищу человека, готового за разумные ...
Требуется Drupal специалист в команду. Удаленно.
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!
В команду требуется специалист с уверенным знанием платформы Drupal (на уровне разработки тем и модулей). Работа удаленная.
В заявке указывайте:
- опыт работы с Drupal;
- есть ли опыт работы с Drupal 7;
- страна, город;
- примеры Ваших работ (с небольшим описанием: фронт проделанных работ в данном проекте, время разработки, стоимость);
- с какими платформы, кроме Drupal, еще знакомы;
- сколько времени готовы уделять работе в неделю.
Оплата: попроектная, договорная.
Заявки скрыты.
Спасибо.
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