Специалист по Битриксу

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В оптовую компанию требуется специалист по Битрикс (редакция "малый бизнес"), аутсорс, после первоначальной стадии сотрудничества в офисе необходимо будет появляться 3-4 раза в месяц, в остальное время – небольшие корректировки и настройки.

Требования:

— отличное знание битрикса

— знание вёрстки xhtml 1.0, безтабличная вёрстка

— знание интеграции 1С-Битрикс через csv (1С 7.7!)

13 лет назад
supasonic
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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