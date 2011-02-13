Битрикс программист

Нужен спец. по Битриксу для ведения двух проектов.

Задачи разные – от работы с шаблоном до корректировки модуля и починки неработающих его сегметнов, написанного предыдущим программистом.

Предполагаемая ежедневная занятость: 2-4 часа

Требования:

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Очень важно быть ответственным и обязательным.

Быть постоянно на связи (не менее 6 часов в день)

Сертификаты Битрикса и опыт работ – обязательны.

Оставляйте информацию о себе и стоимость часа вашей работы – в проекте.