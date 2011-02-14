Контент - менеджер.

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется контент-менеджер со знанием Word и HTML, работать с администраторской консолью MODx. Задача состоит в переносе информации с сайта на сайт.

Дополинительная информация в личку.

За ранее всем спасибо!

13 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист на Битриксе

    Нужен спец. по Битриксу. Задачи разные - от работы с шаблоном до корректировки модуля, написанного предыдущим программистом и починки неработающих его сегметнов, а так же написание своих модулей. В целом - ищу человека, готового за разумные ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Битрикс программист

    Нужен спец. по Битриксу для ведения двух проектов. Задачи разные – от работы с шаблоном до корректировки модуля и починки неработающих его сегметнов, написанного предыдущим программистом. Предполагаемая ежедневная занятость: 2-4 часа ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фрилансер-программист по 1С-Битрикс (не компания!)

    Для постоянных разовых попроектных работ средней сложности на стандартных компонентах и модулях 1С-Битрикс, настройки и написании новых компонентов/модулей. ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют! От Вас: 1. ИФ, дата рождения 2. Контакты: город физического нахождения, контактный телефон ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты (верстальщик + CMSчик в одном лице)

    Нужны программисты(верстальщик + CMSчик) из Украины, желательно со Львова на работу. Оплата Web Money,Pay Pal либо наличными. Также возможно сотрудничество на удаленном варианте на постоянную зарплату. От вас нужно почти постоянно быть онлайн использовать скайп. Програмисты должны ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • В веб-студию требуются специалисты по CMS

    Здравствуйте, коллеги. В связи с увеличением количества заказов для постоянного сотрудничества приглашаются специалисты по CMS Требования: 1. Умение верстать под CMS 2. Умение настраивать и работать с CMS 3. Неконфликтность и стремление доводить проекты до конца. работа постоянная, удалённая. работы очень ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется TYPO3 специалист

    На постоянную работу требуется TYPO3 специалист для отладки, тестирования и постоянной поддержки готовых сайтов на CMS TYPO3. Обязательны знания и опыт HTML, CSS кроссбраузерной верстки на дивах.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик Modx

    Ищется грамотный не гнущий цены разработчик modx. Есть постоянные заказы на натяжку верстки на modx. Верстку пердоставляю готовую. Бывают сайты простые и не очень. Плачу за сайт визитку (текстовые страницы, обратная связть, фотогалерея) 700 рублей Бизнес сайт (текстовые страницы, ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад