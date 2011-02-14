Нужен спец. по Битриксу. Задачи разные - от работы с шаблоном до корректировки модуля, написанного предыдущим программистом и починки неработающих его сегметнов, а так же написание своих модулей. В целом - ищу человека, готового за разумные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер со знанием Word и HTML, работать с администраторской консолью MODx. Задача состоит в переносе информации с сайта на сайт.
Дополинительная информация в личку.
За ранее всем спасибо!
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