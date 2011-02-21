Нужны программисты на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются программисты на Modx! Желательно умеющие верстать или имеющие напарника по верстке.

Сейчас есть ооочень срочный проект! Кто уверен в своих силах, пишите.

Для связи нужен скайп.

job собачка profita точка ru

MODX
13 лет назад
Profita
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист на Битриксе

    Нужен спец. по Битриксу. Задачи разные - от работы с шаблоном до корректировки модуля, написанного предыдущим программистом и починки неработающих его сегметнов, а так же написание своих модулей. В целом - ищу человека, готового за разумные ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Drupal специалист в команду. Удаленно.

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! В команду требуется специалист с уверенным знанием платформы Drupal (на уровне разработки тем и модулей). Работа удаленная. В заявке указывайте: - опыт работы с Drupal; - есть ли опыт работы с Drupal 7; - ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Битриксу

    В оптовую компанию требуется специалист по Битрикс (редакция "малый бизнес"), аутсорс, после первоначальной стадии сотрудничества в офисе необходимо будет появляться 3-4 раза в месяц, в остальное время – небольшие корректировки и настройки. Требования: — отличное знание битрикса — ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • WEB-программист

    $1400

    Уровень дохода: от 40 000 руб. в месяц Город Москва (На вакансию смогут откликнуться только жители города, в котором размещена вакансия) Тип работы Полный рабочий день Место работы Работа на территории работодателя Условия работы и компенсации Рабочая пятидневка, режим работы ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент - менеджер.

    Требуется контент-менеджер со знанием Word и HTML, работать с администраторской консолью MODx. Задача состоит в переносе информации с сайта на сайт. Дополинительная информация в личку. За ранее всем спасибо!

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Битрикс программист

    Нужен спец. по Битриксу для ведения двух проектов. Задачи разные – от работы с шаблоном до корректировки модуля и починки неработающих его сегметнов, написанного предыдущим программистом. Предполагаемая ежедневная занятость: 2-4 часа ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фрилансер-программист по 1С-Битрикс (не компания!)

    Для постоянных разовых попроектных работ средней сложности на стандартных компонентах и модулях 1С-Битрикс, настройки и написании новых компонентов/модулей. ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют! От Вас: 1. ИФ, дата рождения 2. Контакты: город физического нахождения, контактный телефон ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты (верстальщик + CMSчик в одном лице)

    Нужны программисты(верстальщик + CMSчик) из Украины, желательно со Львова на работу. Оплата Web Money,Pay Pal либо наличными. Также возможно сотрудничество на удаленном варианте на постоянную зарплату. От вас нужно почти постоянно быть онлайн использовать скайп. Програмисты должны ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад