Оформление сайта под существующий дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Есть дизайн, и шас делаем ряд под сайтов, требуется

1) Оформлять информацию, которые генерит наш код(делать красивые стили, иконки), т.е придется работать по нашему коду ( + верстать)

2) Знать ява скрипт AJAX ( чтобы оформлять текст динамически)

3) Рисовать баннеры логотипы для партнерки

4) Работа постоянно есть

ICQ 997544

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16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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