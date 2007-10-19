Оформление сайта под существующий дизайн

Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах. Нужно: 1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60 2. в шапке над баннеров нужно сделать место под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, и шас делаем ряд под сайтов, требуется
1) Оформлять информацию, которые генерит наш код(делать красивые стили, иконки), т.е придется работать по нашему коду ( + верстать)
2) Знать ява скрипт AJAX ( чтобы оформлять текст динамически)
3) Рисовать баннеры логотипы для партнерки
4) Работа постоянно есть
ICQ 997544
В комментах обязательно оставлять ссылку, на лучшую по Вашему мнению работу в Вашем портфолио
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Компания занимается разработкой систем автоматизации и поставками электротехнического оборудования. Сайт включает в себя 10 страниц среди которых: - титул - интернет - магазин - решения - технологии - каталог - заказчики - партнеры - поддержка - услуги - фотогалерея - download - контакты Что бы хотелось увидеть в конечном ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт16 лет назад
Пожайлуста, кто сможет отрисовать и сверстать дизайн для сайта. Всего 6 страниц. ТЗ есть. Графики минимум. Фактически нужно только сделать главную, а остальные 5 страниц уже вариации главной с минимальными изменениями. Бюджета нет. Предлагаю ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
есть сайт http://lineforce.ru/ моего сервера. Хочу сделать свой дизайн- страничку и наложить её на php коды сайта. желательно сделать сначала флеш приветствие, а потом уже основная страничка сайтаДизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
необходимо сделать редизайн существующего сайта (ссылку не показываю, это ужас). Тематика - построение срубов, деревянных домов. Имеются фотографии, лого нет, необходима мультиязычность. Прошу в предложении предоставлять, по возможности, работы подобной тематики.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн для одной компании по художественной ковке . Есть кое какие наработки по графике, нужно все переварить , и сделать дизайн под Php-nuke, если с системой не знакоми, просто дизайн можно Жду предложенийДизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужна разработка логотипа, фирменного стиля, и дизайна сайта для веб студии. Планируеться долгострочное сотрудничество, тоесть прием на вакансию дизайнера в нашу веб студию, после реализации этого проекта. Кого не интересует дальнейшее сотрудничество, прошу не писать. ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $450
Высокие требования к уровню исполнения дизайна и высокая оплата. Необходимо разработать дизайн(главная+внутр.)+лого+верстка(без наполнения).Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт16 лет назад
на главну страницу нужно нарисовать заглушку ... которая будет вписываться в остальной дизайн сайта ... КТО ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ ... ДЕТАЛИ СООБЩУ!!!! размеры w595 на h495 !!! никаких людей !!! Никаких монет и денег вообще !!! НИКАКИХ ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайт, дизайн которого был утвержден, затем при его внедрении начали вносить изменения и сегодня он реально выглядит немного недоделанным и, как кто-то выразился, пресным. Прошу отозваться специалистов, которые могли бы как-то украсить верхушку сайта ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад