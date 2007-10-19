Разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок365 просмотров
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Компания занимается разработкой систем автоматизации и поставками электротехнического оборудования.

Сайт включает в себя 10 страниц среди которых:

- титул

- интернет - магазин

- решения

- технологии

- каталог

- заказчики

- партнеры

- поддержка

- услуги

- фотогалерея

- download

- контакты

Что бы хотелось увидеть в конечном результате:

- конечно же красивый дизайн, кроме этого и универсальный.

Примеры Ваших предыдущих работ приветствуются.

16 лет назад
SergioP
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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