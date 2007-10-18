Нарисовать заглушку к сайту

Есть сайт, дизайн которого был утвержден, затем при его внедрении начали вносить изменения и сегодня он реально выглядит немного недоделанным и, как кто-то выразился, пресным. Прошу отозваться специалистов, которые могли бы как-то украсить верхушку сайта ...