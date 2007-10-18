Нарисовать заглушку к сайту

Надо подобрать отдельные елементы уже готового дизайна сайта для каждой из 11 тематических страниц. В основном это люди разных профессий, которые совершают разные действия, связанные с темами страниц, а также другие предметы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на главну страницу нужно нарисовать заглушку ... которая будет вписываться в остальной дизайн сайта ...
КТО ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ ... ДЕТАЛИ СООБЩУ!!!!
размеры w595 на h495
!!! никаких людей !!! Никаких монет и денег вообще !!! НИКАКИХ СЛОГАНОВ !!!
тематика ЮРИДИЧЕСКАЯ
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