Коррекция типового дизайна Shop-Script

Необходимо переделать стандартный дизайн Sci из дистрибутива Shop-Script. Имеется компьютерный магазин, у которого есть свой логотип (логотип вышлю, а так же на всякий случай фотографии самого магазина, вывесок и табличек в нем). Необходимо привести стандартный дизайн Sci в соответствие с логотипом, а именно: удалить имеющиеся графические элементы (они синие и не сочетаются с логотипом), разместить логотип и, при необходимости, добавить немного графики.

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