Верстка за 2 часа

$30
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки229 просмотров
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Требуется вестка, за 2 часа с открытия проекта

картинки только в jpeg-е

4 однотипных страниц

требования

– 100% верстка руками

– Валидность, соответствие стандартам W3C

– Кроссбраузерность ie6+, ff1.5+, opera8+

– Верстка div-ми

– Использование языка xHTML 1.0 Strict

– SEO-ориентированный подход

– Оптимизация графики

предложения только сюда, на почту/асю/личку не пишите

16 лет назад
xflash
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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