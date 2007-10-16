Редизайн развлекательному сайту

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок118 просмотров
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Нужно сделать редизайн развлекательному сайту (знакомства, открытки и т.п.). Читаем тз, которое я набросал, и только потом делаем предложения.

16 лет назад
anodyne
Австралия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-2)