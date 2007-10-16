Создание дизайна для cPanel

$300
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать уникальный дизайн для cPanel 11.

Насаживать на cPanel не требуется!

PS: в комментариях отписывайте ссылку на портфолио с дизайнами, в том числе с иконками + цену и срок.

16 лет назад
Nezzar
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • DLE шаблон игрового сайта

    Нужно создать для CMS DLE ( www.dle-news.ru) шаблон для сайта игровой тематики (а именно team fortress 2 ). Это информационный портал узко по этой игре. Дорогие фрилансеры, пожалуйста оставляйте цену, сроки, icq номер и ссылку на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Aroma De Fleur

    $250

    http://adf-sp.ru/ - сайт компании которая занимается продажей цветов и подарков. На сайте представлена уже утверждённая заказчиком цветовая гамма и логотип компании. Нужно, чтобы сайт выглядел примерно так: http://dpmebel.ru/ , т.е. необходима обрисовка рисунка и дизайнерское исполнение ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для Shop-Script PREMIUM

    Требуется дизайн, верстка для магазина Shop-Script PREMIUM (есть лицензия). Дизайн на предмет сувениров, изделия ручной работы (ремни, сумочки, и т.д.). Верстка кроссбраузерная.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка дизайна

    $100

    Доброго времени суток. Я заказал дизайн, но дизайнер сделал только главную страницу взял предоплату и свалил, так что теперь нужно додель то что уже начато, на все про все 3-4 дня, ТЗ вышлю на мыло ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта транспортной компании

    Нужен дизайн сайта (без верстки) для транспортной компании, занимающейся железнодорожными и мультимодальными перевозками. Необходимо разработать макет первой и внутренней страниц. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным и запоминающимся. Графика и фотографии из клипартов, стандартный и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина для рынка Австралии и США

    $1000

    Требуется сделать конфету из сайта http://yushkoff.com, аналогичную сайтам http://www.shopcoogi.com и http://abercrombie.com 1. Сайт должен содержать англоязычную и русскоязычную ветки с возможностью расширения языков в дальнейшем. 2. Идеально опереться на существующий движок, можно его доработать напильником. Вэб-дизайнер должен ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад