Aroma De Fleur

http://adf-sp.ru/ - сайт компании которая занимается продажей цветов и подарков. На сайте представлена уже утверждённая заказчиком цветовая гамма и логотип компании. Нужно, чтобы сайт выглядел примерно так:

http://dpmebel.ru/ , т.е. необходима обрисовка рисунка и дизайнерское исполнение расположения элементов сайта. Необходима только псд версия без html вёрстки.