DLE шаблон игрового сайта

Нужно создать для CMS DLE ( www.dle-news.ru) шаблон для сайта игровой тематики (а именно team fortress 2 ). Это информационный портал узко по этой игре.

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