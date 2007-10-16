Нужно создать для CMS DLE ( www.dle-news.ru) шаблон для сайта игровой тематики (а именно team fortress 2 ). Это информационный портал узко по этой игре. Дорогие фрилансеры, пожалуйста оставляйте цену, сроки, icq номер и ссылку на ...
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Нужно нарисовать дизайн сайта
от 70$ до 110$.
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