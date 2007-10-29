Простой дизайн интернет-магазина + верстка

Нужно создать для CMS DLE ( www.dle-news.ru) шаблон для сайта игровой тематики (а именно team fortress 2 ). Это информационный портал узко по этой игре. Дорогие фрилансеры, пожалуйста оставляйте цену, сроки, icq номер и ссылку на ...
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Нужен простой и недорогой дизайн магазина. Примеры аналогичных сайтов и ТЗ при переписке.
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