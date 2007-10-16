Дизайн сайта, флеш-заставка

Тематика сайта: написание, размещение статей. Шаблон простенький. Стиль постельных тонов. Пример можете посмотреть в прикрепленном файле. Далее обсудим детали в icq: 4141507 С уважением, Игорь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся поставкой упаковочного оборудования. Сайт компании www.pakman.com.ru. В соответствии с требованиями заказчика дизайн сайта должен быть максимально приближен к дизайну сайта поставщиков оборудования, среди них: www.robopac.com, www.transpakcorp.com, www.aetnagroup.com. То есть: цветовые предпочтения – белый фон, элементы дизайна в синем цвете, меню горизонтальное, шапка сайта. Основная задача при создании дизайна сайта отводится разработки дизайна шапки (несколько вариантов). Поэтому дизайнер должен уметь делать красивые коллажи из имеющихся изображений.
Шапка сайта
- Дизайн шапки должен быть выполнен в стиле техно. Не использовать полностью изображения машины, а только её отдельные части (затушеванные, размытые, стилизованные). В качестве элементов можно использовать как сами машины (её части), так и материалы (обмоточная пленка и т.п.).
- В шапке не надо делать упор на конкретного производителя. Иначе будет складываться впечатление, что компания занимается поставкой машин только конкретного производителя. Для этого и нужно показать лишь части машин.
- В шапке сайта необходимо предусмотреть место для размещения текстовой информации, которая будет появляться при необходимости (то есть динамичная): название акций, названия новой продукции и т.п.
- Общее количество дизайнов шапки: 1 общая, по 1 на один раздел, соответствующий одному производителю – будет появляться, когда открыта страница соответствующего раздела, то есть около 6 шапок с изображением машины – в размытом виде (всего около 7 штук).
Бюджет дизайна сайта: 7650 рублей.
Заставка сайта
Кроме того, необходимо создать анимированную флеш-заставку, которая будет появляться перед главной страницей. Дизайн заставки также должен соответствовать дизайну главной страницы.
В заставке будут присутствуют:
- изображения машин (по одной для каждого производителя, всего около 6).
Изображения должны быть не в точности фотографические, а обработанные и стилизованные.
- меню сайта
Бюджет заставки сайта: 9000 рублей.
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