Нарисовать шаблон

$50
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки80 просмотров
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Тематика сайта: написание, размещение статей.

Шаблон простенький.

Стиль постельных тонов.

Пример можете посмотреть в прикрепленном файле.

Далее обсудим детали в icq: 4141507

С уважением, Игорь.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад