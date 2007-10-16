Дизайн сайта для Кадрового Агенства

# 1 — $

Требуется создать дизайн для компании ведущей успуги в 2х различных направлениях: 1. Кадровое агенство, 2. Обучение за рубежом.

Основные пожелания клиента:

1. Стиль

2. Красота и привлекательность

3. Настроение

4. Легкость

Сейчас сайт выглядит просто ужасно и вообще не понять как: http://megaprofit.net/ (здесь вы как раз сможете увидеть основные разделы сайта)

Клиенту нравятся сайты:

1. Где четко все структурированно, ничего лишнего, все в меру и со вкусом

2. В то же время необычные и интерсные

3. Почему-то клиенту нарвятся работы студии web2b.ru (а именно что-то про чипсы, по катера сайт Азимут). Очень нравится сайт http://www.megap.ru/

При разработкее дизайна сайта нужно учесть фирменные цвета клиента - это синий (можно попробовать разные оттенки и до голобуго) и золотой (именно золотой, желтый - возможен только скрипя зубами). В приложении логотип с примерными цветами. Также в дизайне нужно учести то, что направлений деятельности именно 2. Может быть стоит даже визуально разделить сайт на 2 части: для кадрового агенства и для обучения за рубежом. Возможно как-то интересным образом подать блоки на главной старнице. А возможно просто симпотично формить. Вобщем все в ваших руках.

В связи с тем, что клиент закажет сайт только после того, как увидит понравившийся дизайн и выберет его - то предоплаты за проект не будет. То есть в проекте может участвовать каждый желающий. Если вы боитесь, что мы воспользуемся в корыстных целях, можете защитить его водяными знаками, подписями и т.д. Главное, чтобы было понятно, что там изображено. Но если вас эскиз действительно понравится, то вы дорабатываете его. мы проплачиваем его, вы высылаете слоевой файл. При этом обещаю дальнейшее сотрудничество.

В рамках расширения компании сейчас будет производится поиск фриласеров, жалющих работать удаленно. Данное задание будет одновременно являться тестовым заданием.

Итак бюджет - около 150 у.е. возможно - до 180.

Эскизы отрпавлять желательно до 20.10.07, особо понравившимся буду отвечать сразу.

Ну вот и все! Ждем идей!=)