Дизайн сайта для Кадрового Агенства

Нужно сделать редизайн развлекательному сайту (знакомства, открытки и т.п.). Читаем тз, которое я набросал, и только потом делаем предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн для компании ведущей успуги в 2х различных направлениях: 1. Кадровое агенство, 2. Обучение за рубежом.
Основные пожелания клиента:
1. Стиль
2. Красота и привлекательность
3. Настроение
4. Легкость
Сейчас сайт выглядит просто ужасно и вообще не понять как: http://megaprofit.net/ (здесь вы как раз сможете увидеть основные разделы сайта)
Клиенту нравятся сайты:
1. Где четко все структурированно, ничего лишнего, все в меру и со вкусом
2. В то же время необычные и интерсные
3. Почему-то клиенту нарвятся работы студии web2b.ru (а именно что-то про чипсы, по катера сайт Азимут). Очень нравится сайт http://www.megap.ru/
При разработкее дизайна сайта нужно учесть фирменные цвета клиента - это синий (можно попробовать разные оттенки и до голобуго) и золотой (именно золотой, желтый - возможен только скрипя зубами). В приложении логотип с примерными цветами. Также в дизайне нужно учести то, что направлений деятельности именно 2. Может быть стоит даже визуально разделить сайт на 2 части: для кадрового агенства и для обучения за рубежом. Возможно как-то интересным образом подать блоки на главной старнице. А возможно просто симпотично формить. Вобщем все в ваших руках.
В связи с тем, что клиент закажет сайт только после того, как увидит понравившийся дизайн и выберет его - то предоплаты за проект не будет. То есть в проекте может участвовать каждый желающий. Если вы боитесь, что мы воспользуемся в корыстных целях, можете защитить его водяными знаками, подписями и т.д. Главное, чтобы было понятно, что там изображено. Но если вас эскиз действительно понравится, то вы дорабатываете его. мы проплачиваем его, вы высылаете слоевой файл. При этом обещаю дальнейшее сотрудничество.
В рамках расширения компании сейчас будет производится поиск фриласеров, жалющих работать удаленно. Данное задание будет одновременно являться тестовым заданием.
Итак бюджет - около 150 у.е. возможно - до 180.
Эскизы отрпавлять желательно до 20.10.07, особо понравившимся буду отвечать сразу.
Ну вот и все! Ждем идей!=)
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