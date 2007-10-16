Дизайн Web-студии

$300
Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки409 просмотров
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Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры.

Требуется дизайн для веб-студии, занимающейся разработкой сайтов (дизайн, программирование, раскрутка, оптимизация)

Дизайн должен быть в стиле web 2.0, креативный, запоминающийся.

Предложения и примерные планы по дизайну писать на [email protected]

16 лет назад
Osipova_design
Юлия Осипова 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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