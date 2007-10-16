Дизайн Web-студии

Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся поставкой упаковочного оборудования. Сайт компании www.pakman.com.ru. В соответствии с требованиями заказчика дизайн сайта должен быть максимально приближен к дизайну сайта поставщиков оборудования, среди них: www.robopac.com, www.transpakcorp.com, www.aetnagroup.com. ...
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Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры.
Требуется дизайн для веб-студии, занимающейся разработкой сайтов (дизайн, программирование, раскрутка, оптимизация)
Дизайн должен быть в стиле web 2.0, креативный, запоминающийся.
Предложения и примерные планы по дизайну писать на [email protected]
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