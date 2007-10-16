Поправить верстку шаблона Джумла

Требуется вестка, за 2 часа с открытия проекта картинки только в jpeg-е 4 однотипных страниц требования – 100% верстка руками – Валидность, соответствие стандартам W3C – Кроссбраузерность ie6+, ff1.5+, opera8+ – Верстка div-ми – Использование языка xHTML 1.0 Strict – ...
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