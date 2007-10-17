Дизайн и верстка 10 страниц по образцу

$150
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок386 просмотров
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Есть программный продукт с веб-интерфейсом. Требования к дизайну минимальные - все должно быть просто, удобно, симпатично. Никаких рисунков, кроме логотипа и некоторых кнопок. Рисовать ничего не надо (все рисунки есть). Надо облагородить дизайн существующих страниц (цвета шрифтов и фона, внешний вид меню, толщина и цвета линий, размеры и тип шрифтов).

Всего 12 страниц. Из них есть psd 2 страниц, одна из них сверстана. Дизайн делать по разработанному образцу. То есть надо нарисовать 10 страниц, и сверстать 11.

Приступить к работе надо сразу после получения заказа.

Требования к html-верстке:

Разрешение экрана от 800*600 до 1280*1024, резина.

Совместимость: IE 6.0 и выше, FireFox 2.0 и выше (т.е. последние версии)

Оплата - Предпочтительно яндекс, можно веб-мани

Прикреплен снимок одной из страниц.

Если есть вопросы - стучитесь в аську 41314957, Игорь. Я обычно в инвизибле, если не отвечаю - напишите когда Вас можно найти в icq, или на какой сотовый можно скинуть смс.

16 лет назад
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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