Дизайн и верстка 10 страниц по образцу

Нужен дизайн сайта автосалона, занимающегося продажей новыйх автомобилей субару и трейд-ином. Образец для подражания - www.subaru.ru Меняю PSD на 10.000 р. Рассмотрю только письма с эскизами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программный продукт с веб-интерфейсом. Требования к дизайну минимальные - все должно быть просто, удобно, симпатично. Никаких рисунков, кроме логотипа и некоторых кнопок. Рисовать ничего не надо (все рисунки есть). Надо облагородить дизайн существующих страниц (цвета шрифтов и фона, внешний вид меню, толщина и цвета линий, размеры и тип шрифтов).
Всего 12 страниц. Из них есть psd 2 страниц, одна из них сверстана. Дизайн делать по разработанному образцу. То есть надо нарисовать 10 страниц, и сверстать 11.
Приступить к работе надо сразу после получения заказа.
Требования к html-верстке:
Разрешение экрана от 800*600 до 1280*1024, резина.
Совместимость: IE 6.0 и выше, FireFox 2.0 и выше (т.е. последние версии)
Оплата - Предпочтительно яндекс, можно веб-мани
Прикреплен снимок одной из страниц.
Если есть вопросы - стучитесь в аську 41314957, Игорь. Я обычно в инвизибле, если не отвечаю - напишите когда Вас можно найти в icq, или на какой сотовый можно скинуть смс.
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