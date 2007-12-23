Разработка дизайна сайта

Надо подобрать отдельные елементы уже готового дизайна сайта для каждой из 11 тематических страниц. В основном это люди разных профессий, которые совершают разные действия, связанные с темами страниц, а также другие предметы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможно понадобится предложить до 8 вариантов...
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