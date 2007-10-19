west

Алексей Горбачевский west

 
42 годаУкраина/Феодосия
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
UI-UX дизайн, gif-анимация,

Приветствую всех!

Сфера моей деятельности - графический дизайн, что включает в себя разработку проектов:

  • художественного оформления,

  • эскизы и визуализация концепции дизайна,

  • вёрстка макетов полиграфической и сувенирной продукции с шрифтовыми и не шрифтовыми элементами,

  • рекламных и презентационных материалов,

  • Web-интерфейсов,

  • созданием фирменного стиля,

  • корпоративной айдентики,

  • разработка дизайна упаковки, POS-материалов и т.п.,

  • допечатная подготовка в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства.


В соответствии с требованиями заказчика разрабатываю творческие концепции и идеи, отражающие маркетинговые задачи рекламных кампаний.

Связаться со мной:

WhatsApp: https://wa.me/79788244606

Email: [email protected]

Website: http://alex-feo1.tilda.ws/

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Отзывы заказчиков
yahmos
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн интернет-магазина на Shop Script PRO
Отличный дизайнер, выполнил все быстро, минимум вопросов, максимум взаимопонимания. Со следующими проектами буду обращаться к нему. Отзыва писать не просил - молодец ))
Претензий нет, все вовремя и в срок!
Ответный отзыв
aml
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$300
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта SMS-экзамен (без верстки)
Все сделано на отличном уровне и в срок.
Проект сделал, оплату получил вовремя, всем рекомендую!
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Разработка дизайна сайта
Все сделал на высшем Уровне ! Дизайн супер ! Буду еще обращатся . Всем советую .
Продолжаем сотрудничать, рекомендую!
Ответный отзыв
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта. Тематика - Экскаваторы, краны
Хорошо поработали, Алексей сделал отличный дизайн. Компания - один из лидеров рынка, требования были соответствующие. К сожалению, дизайн не был принят. Не смотря на это, договорились об отступных, все нюансы решили по-деловому, как и положено в бизнесе.
Пришли с заказчиком к мировому соглашению
Ответный отзыв
sposob
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$300
10 баллов
16 лет назад
Дизайн для салона красоты.
Очень приятно работатьь с человеком, четко понимающим что от него требуется, исполнительным и творческим!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Проект сделал, оплату получил вовремя, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
6 отзывов
$4/час
от $150от 4 дней
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