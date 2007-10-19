Хорошо поработали, Алексей сделал отличный дизайн. Компания - один из лидеров рынка, требования были соответствующие. К сожалению, дизайн не был принят. Не смотря на это, договорились об отступных, все нюансы решили по-деловому, как и положено в бизнесе.