Приветствую всех!
Сфера моей деятельности - графический дизайн, что включает в себя разработку проектов:
художественного оформления,
эскизы и визуализация концепции дизайна,
вёрстка макетов полиграфической и сувенирной продукции с шрифтовыми и не шрифтовыми элементами,
рекламных и презентационных материалов,
Web-интерфейсов,
созданием фирменного стиля,
корпоративной айдентики,
разработка дизайна упаковки, POS-материалов и т.п.,
допечатная подготовка в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства.
В соответствии с требованиями заказчика разрабатываю творческие концепции и идеи, отражающие маркетинговые задачи рекламных кампаний.
Связаться со мной:
WhatsApp: https://wa.me/79788244606
Email: [email protected]
Website: http://alex-feo1.tilda.ws/
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