Дизайн сайта SMS-экзамен (без верстки)

Описания страниц буду давать сразу со ссылками на сайт. Нужно придумать дизайн 9 страниц.

До входа на сайт:

1. титульная - http://www.sms-examen.ru/

2. регистрация - http://www.sms-examen.ru/auth/register

3. напоминание пароля - http://www.sms-examen.ru/auth/remind

После входа (логин demo, пароль demo):

4. список экзаменов на странице - http://www.sms-examen.ru/

5. добавление экзамена - http://www.sms-examen.ru/examen/new

6. изменение названия экзамена - http://www.sms-examen.ru/examen/3/edit

7. страница экзамена - http://www.sms-examen.ru/examen/3

8. добавление билета - http://www.sms-examen.ru/examen/3/question/new

9. редактирование билета - http://www.sms-examen.ru/examen/3/question/12

Целевая аудитория - школьники и студенты. Начиная от технически продвинутой молодежи, заканчивая 13-летними "блондинками". Сайт должен быть ярким, красочным, с обилием картинок и максимально простой навигацией. Никакого квадратно-гнездового дизайна быть не должно. Главные цели - визуальная привлекательность, удобство, простота. Еще раз - целевая аудитория - дети/подростки/молодежь.

Сайты, решения на которых подойдут для титульной страницы:

1. http://www.sensauto.ru/

2. http://www.metrika.com.ua/

Тексты, которые я уже написал на сайте, примерно такими и будут в окончательной версии.

В предложениях сразу ссылку на портфолио.