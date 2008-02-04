Создание и переделка шаблонов для Joomla

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок185 просмотров
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Требуется ответственный специалист! по переделки дизайна под Joomla.

Сейчас есть два заказа (в дальнейшим еще будут заказы).

Портфолио обязательно.

Оплата после демонстрации рабочего шаблона на вашей джумле. Если переделка не будет соответствовать оригиналу - оплаты не будет. Это я к тому что требуется именно профи в этом деле.

Joomla
16 лет назад
effectoffice
Nikolay Ch 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$150
Отлично делает. Я долго искал такого спеца.
Адекватный и грамотный заказчик, который знает чего хочет. Поработав с ним вы ни о чем не пожалеете
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