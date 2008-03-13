effectoffice

1. Есть графические файлы, их надо распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть), 2. Создать pdf из двух слоев (графический слой и распознанный текст) например с помощью исходников с pdfforge.org. А вообще задача стоит более ...
- $500Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Получаемые по почте файлы нужно: 1. Распаковывать из архивов с помощью плагина для Thunderbird, 2. Если это графические файлы, то распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть), 3. Создать pdf ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine (Smarty) +еще кучу доработок, о которых после начала сотрудничества. Обязательно знание этого движка. ТЗ высылаю по запросу, после демонстрации рабочих проектов на этом движке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать софт для работы с Google Docs API Получаемые файлы на thunderbird нужно распаковывать из архивов, если это графические файлы, то распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть) и заливать по настраиваемым правилам ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $400
Требуется: Доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine. Прочие работы, о которых после начала сотрудничества. Указанный бюджет включает прочие работы. Бюджет конечно согласовывается. Обязательно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Знакомый говорит, что программист со знанием шаблонизатора PHP (http://smarty.net/) разберется в движке Social Engine. Желательно конечно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, то впустую сидит неделями себе в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Знакомый говорит, что программист со знанием шаблонизатора PHP (http://smarty.net/) разберется в движке Social Engine. Желательно конечно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, то впустую сидит неделями себе в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна оболочка в виде графика активности пользователей входящих через терминальный режим для лога событий в Win2003server. По горизонтали время/дни. По вертикали: вошел, активный – единица. А если неактивный, отошел или вышел из системы – ноль. Детальнее ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен простенький баннер 468*60.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Макрос для Excel. Нужно выделять заданные куски текста красным. Алгоритм: 1. Открываем в Excel файл, в нем однотипный текст, среди которых могут встречаться буквенно-числовые коды, например ET7Y2. 2. Нажимаем кнопку и макрос сверяет текст в файле с ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно, что бы вместо корзины выходило коммерческое предложение с подробным описанием выбранных товаров на фирменном бланке. Что бы можно было пустить его на печать. Возможно еще какие то доработки.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется доработка VirtueMart (для Joomla) под нужды фирмы. ТЗ вышлю специалисту с хорошим портфолио.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создание (подбор) формы запроса (когда на емайл отправляются данные) для Joomla. Если уже есть модуль редактора форм запроса - можно тоже такую подскажу оплатить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется ответственный специалист! по переделки дизайна под Joomla. Сейчас есть два заказа (в дальнейшим еще будут заказы). Портфолио обязательно. Оплата после демонстрации рабочего шаблона на вашей джумле. Если переделка не будет соответствовать оригиналу - оплаты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Имеется файл *.csv с базой контактов, который периодически выгружаю из сторонней программы. Просмотр его в КПК не удобен. Хотелось бы просматривать его из оболочки с возможностью поиска и фильтрации. Просмотр только на чтение, запись не ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть база по работе с клиентами, сейчас она работает на MySQL. Но теперь сайт будем переводить на CMS Joomla и хотелось бы, что бы и база по работе с клиентами была внутри CMS Joomla.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется наладить автоматический экспорт из Клиент-Сбербанка в 1С УСН. В данный момент появляются следующие ошибки и создание документов прекращается: ! Значение поля "ПОЛУЧАТЕЛЬИНН" "" имеет недопустимо малую длину! ! Значение поля "ПОЛУЧАТЕЛЬИНН" "" имеет недопустимо ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется комплексная конфигурация 1С 7.7., нужно настроить доступ к некоторым данным на чтение и запись используя WEB-расширение (http://www.1c.ru/rus/products/1c/integration/webex.htm). Интересуют сроки и стоимость. Сфера деятельности фирмы: дилер сотовых операторов. 5 точек должны работать с одной базой ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен скрипт, который будет проверять ТИЦ и PR указанного сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется программист для сопровождения бухгалтерских программ "Бест" или "Парус". Желательно знания для консультаций в области бухгалтерского и налогового учета.Системное программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад