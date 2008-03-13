effectoffice

Nikolay Ch effectoffice

 
42 годаРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Распознавание jpg и сохранение в pdf из двух слоев

    $500

    1. Есть графические файлы, их надо распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть), 2. Создать pdf из двух слоев (графический слой и распознанный текст) например с помощью исходников с pdfforge.org. А вообще задача стоит более ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Распознавание файлов и заливка в папки Google Docs

    $500

    Получаемые по почте файлы нужно: 1. Распаковывать из архивов с помощью плагина для Thunderbird, 2. Если это графические файлы, то распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть), 3. Создать pdf ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка плагина для Social Engine

    Требуется доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine (Smarty) +еще кучу доработок, о которых после начала сотрудничества. Обязательно знание этого движка. ТЗ высылаю по запросу, после демонстрации рабочих проектов на этом движке.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Софт для работы с Google Docs API

    Нужно создать софт для работы с Google Docs API Получаемые файлы на thunderbird нужно распаковывать из архивов, если это графические файлы, то распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть) и заливать по настраиваемым правилам ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка плагина для Social Engine

    $400

    Требуется: Доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine. Прочие работы, о которых после начала сотрудничества. Указанный бюджет включает прочие работы. Бюджет конечно согласовывается. Обязательно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка Social Engine

    $250

    Знакомый говорит, что программист со знанием шаблонизатора PHP (http://smarty.net/) разберется в движке Social Engine. Желательно конечно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, то впустую сидит неделями себе в ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка Social Engine

    $300

    Знакомый говорит, что программист со знанием шаблонизатора PHP (http://smarty.net/) разберется в движке Social Engine. Желательно конечно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, то впустую сидит неделями себе в ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оболочка для лога событий в Win2003server

    Нужна оболочка в виде графика активности пользователей входящих через терминальный режим для лога событий в Win2003server. По горизонтали время/дни. По вертикали: вошел, активный – единица. А если неактивный, отошел или вышел из системы – ноль. Детальнее ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макрос для Excel -подсветка заданных кусков текста

    $10

    Макрос для Excel. Нужно выделять заданные куски текста красным. Алгоритм: 1. Открываем в Excel файл, в нем однотипный текст, среди которых могут встречаться буквенно-числовые коды, например ET7Y2. 2. Нажимаем кнопку и макрос сверяет текст в файле с ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка корзины VirtueMart для Joomla

    Нужно, что бы вместо корзины выходило коммерческое предложение с подробным описанием выбранных товаров на фирменном бланке. Что бы можно было пустить его на печать. Возможно еще какие то доработки.

    JoomlaVirtuemart
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание и переделка шаблонов для Joomla

    Требуется ответственный специалист! по переделки дизайна под Joomla. Сейчас есть два заказа (в дальнейшим еще будут заказы). Портфолио обязательно. Оплата после демонстрации рабочего шаблона на вашей джумле. Если переделка не будет соответствовать оригиналу - оплаты ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оболочка для базы контактов в *.csv

    $50

    Имеется файл *.csv с базой контактов, который периодически выгружаю из сторонней программы. Просмотр его в КПК не удобен. Хотелось бы просматривать его из оболочки с возможностью поиска и фильтрации. Просмотр только на чтение, запись не ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Экспорт из Клиент-Сбербанк в 1С УСН

    Требуется наладить автоматический экспорт из Клиент-Сбербанка в 1С УСН. В данный момент появляются следующие ошибки и создание документов прекращается: ! Значение поля "ПОЛУЧАТЕЛЬИНН" "" имеет недопустимо малую длину! ! Значение поля "ПОЛУЧАТЕЛЬИНН" "" имеет недопустимо ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доступ к базе 1С v7.7 через WEB-расширение

    Имеется комплексная конфигурация 1С 7.7., нужно настроить доступ к некоторым данным на чтение и запись используя WEB-расширение (http://www.1c.ru/rus/products/1c/integration/webex.htm). Интересуют сроки и стоимость. Сфера деятельности фирмы: дилер сотовых операторов. 5 точек должны работать с одной базой ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
shaddy
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Макрос для Excel -подсветка заданных кусков текста
Четко описал ТЗ, своевременная оплата, в общем отзыв +:)
Быстро, четко сделал :)
Ответный отзыв
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Создание и переделка шаблонов для Joomla
Адекватный и грамотный заказчик, который знает чего хочет. Поработав с ним вы ни о чем не пожалеете
Отлично делает. Я долго искал такого спеца.
Ответный отзыв
SecondFrog
Валерий 
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Определение ТИЦ и PR
Хороший заказчик. Советую !!!
Всё сделал быстро и качественно. Советую.
Ответный отзыв
textmaker
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Рекламное стихотворение (услуги по наладке 1С)
Было приятно поработать! Спасибо за своевременную корректировку работы и быструю оплату.
Первый вариант стихотворения меня сразу же устроил на 90% и я почти готов был его оплатить. Но мне выслали еще около семи вариантов, учитывая мои замечания. Из этих вариантов я выбрал два наиболее подходящих. В общем, я очень доволен! Спасибо автору!
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sergey3234
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
17 лет назад
Добавить отчетик в 1С упращенку.
Оперативно поработали, деньги получил сразу, без задержки.
Без лишних вопросов - просто сделал и все. Спасибо за хорошую работу.
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