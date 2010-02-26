Доработка плагина для Social Engine

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Требуется доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine (Smarty)

+еще кучу доработок, о которых после начала сотрудничества.

Обязательно знание этого движка.

ТЗ высылаю по запросу, после демонстрации рабочих проектов на этом движке.

15 лет назад
effectoffice
Nikolay 
43 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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