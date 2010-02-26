Модуль для дле, dle

Вот, что нужно сделать

1. на главной стр надо выводить в два столбика с записями.

2. публикация записи

- выделить как то заливку картинки. ( что бы в редакторе она была явно видна. или вынести ее отдельно). место для картинки должно быть в кратком обзоре в верхнем левом углу. В полной записи уже целая картинка в хорошем качестве.

2.1 (обязательные поля для заполнении я их я должен иметь возможность редактировать. это можно просто как шаблон выводить при создании новой статьи)

-Название

-Стиль

-Размер

-Дата создания

-Комментарий Автора

-Дополнительные сведения

-Цена

-О авторе (линк на страницу автора)

- обязательно надо будет выбрать категорию к которой относится материал.

- рабочая связь с автором.

автор может заполнять

данные

телефон

город

произвольное поле

о себе

3. создание новых публикаций. публикация должна создаваться только при вводе допустимого кода (пароля)

то есть где то я указываю в админке кучу допустимых значений паролей. например

342398

234924

234983

324904

234234

756320

А при публикации появляется поле. Код для публикации.

я пишу код который мне кто то скажет и могу публиковать запись на сайте.

необходимые сроки

1-2 дня