Нужно добавить корзину на сайт http://www.newline.ru Учитывая специфику бизнеса, слово "корзина" меняем на слово "заявка на покупку" Сейчас, чтобы что-то заказать, посетитель сам должен ввести коды товаров http://newline.ru/order/ ...
Движок DLE. Нужна помощь с переносом флешки и JS.
Здравствуйте! Есть шаблон (сайт) сверстанный под DLE. Там в шапке есть флешка и еще js для менюшки. Эти файлы находятся вне темплейта, а в главном каталоге.. При переносе их в темплейт и замены в main.tpl пути, флешка и js уже не работаю.. Нужна помощь чтоб наладить.. Бюджет очень маленький, так что цена играет роль.. Спасибо. (Адресс сайта по запросу..)
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