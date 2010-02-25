Движок DLE. Нужна помощь с переносом флешки и JS.

Здравствуйте! Есть шаблон (сайт) сверстанный под DLE. Там в шапке есть флешка и еще js для менюшки. Эти файлы находятся вне темплейта, а в главном каталоге.. При переносе их в темплейт и замены в main.tpl пути, флешка и js уже не работаю.. Нужна помощь чтоб наладить.. Бюджет очень маленький, так что цена играет роль.. Спасибо. (Адресс сайта по запросу..)